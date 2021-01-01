قانوني يوضح موقف حمدالله في دوري أبطال آسيا عقب الإيقاف

عقوبة قوية بحق حمدالله .. والنصر يستعد للاستئناف

تحدث القانوني أيمن الرفاعي المختص بالقضايا الرياضية، عن عقوبة لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم في حق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت اللاعب المغربي لمدة 15 يومًا قابلين للتمديد بسبب ما بدر منه خلال لقاء فريقه أمام نظيره الفيصلي ضمن منافسات نصف كأس خادم الحرمين الشريفين، ويستعد النصر للاستئناف كما أوضح رئيس النادي مسلي آل معمر.

وقال الرفاعي في تصريحات ببرنامج "في المرمى" عبر قناة "العربية": "قرار إيقاف حمدالله احترازي من قبل لجنة الانضباط حتى تقوم بدراسة الموضوع بشكل أكبر حتى تثبت المخالفة".

وأضاف القانوني خلال تصريحاته: "بالتأكيد أن لدى لجنة الانضباط القناعة طالما أصدرت عقوبة، ومازال هناك اثباتات وتسعى لاستكمال الإجراءات خلال الأيام المقبلة".

وتابع الرفاعي عن موقف حمدالله في بطولة دوري أبطال آسيا: "العقوبة ليس لها علاقة بدوري أبطال آسيا، يحق لحمدالله المشاركة مع النصر في المباريات بهذه البطولة".

كان النصر قد ودع منافسات الكأس أمام الفيصلي بهدف دون رد من نصف نهائي البطولة، حيث ظهر حمدالله عصبيًا عقب اللقاء بشكل كبير.

