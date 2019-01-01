مدافع الرائد السعودي يدخل ضمن اهتمامات الزمالك

إدارة نادي الزمالك تستهدف دعم الخطف الخلفي للفريق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أوضحت تقارير صحفية دخول اللاعب محمد عطوة المحترف ضمن صفوف نادي الرائد ضمن حسابات نادي الزمالك من أجل الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

إدارة نادي الزمالك تستهدف دعم الخطف الخلفي للفريق بالمحترف المصري في الدوري السعودي للمحترفين ولاعب الاتحاد السكندري السابق.

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عطوة صاحب الـ30 عامًا قدم المصري محمد عطوة مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد هذا الموسم.

وكان عطوة قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في يناير عام 2018، بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم، قادمًا من الاتحاد السكندري مقابل 200 ألف دولار.

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يُذكر أن عطوة قد شارك مع الرائد خلال الموسم في 27 مباراة، وغاب عن 3 مواجهات فقط في الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتم استبداله خلال أي لقاء.