مدافع الأهلي السعودي الشاب قريب من ملقا الإسباني

من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة سفر اللاعب إلى إسبانيا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تلقي المدافع السعودي مناف محمد حسين (19) عامًا لاعب نادي أهلي جدة دعوة من فريق ملقا الإسباني للدخول في تمارين شباب الفريق.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتسويق عقد اللاعب بالنادي الإسباني، خاصة مع بروز مناف بشكل جيد رفقة الراقي، وذلك عن طريق الوسيط السعودي وليد الشهري.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة سفر اللاعب إلى إسبانيا في حالة موافقة إدارة الأهلي على رحيله، لخوض تجربة جديدة.

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وكان وكيل اللاعبين السعودي قد قام بعرض عدد من اللاعبين المحليين على أندية إسبانية وفرنسية وبلجيكية، ولكنها لم تتم بسبب رفض مسؤولي أندية (الاتحاد والأهلي والشباب) السماح للاعبيها بالسفر، بدعوى حاجتها للاعبين.

وقالت صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها أن الشهري تلقى خلال 2019، طلبات من أندية ليخ بوزنان البولندي ودينامو بوخارست الروماني وبولو سبور التركي وفورتونا سيتارد الهولندي، تطلبه ترشيح لاعبين سعوديين، لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب.

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يُذكر أن نادي ملقا الإسباني يضم بين صفوفه عددًا من اللاعبين الذين يمثلون منتخبات شباب بلادهم كالمغربيين أشرف غريب ومهدي المعتصم.