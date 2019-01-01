مدافع اتحاد جدة مطلوب في تركيا

الصحافة التركية تتحدث عن استهداف المدافع المغربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة أسبور التركية أن نادي مالاتيا سبور يرغب بالتعاقد مع مانويل دا كوستا مدافع اتحاد جدة السعودي.

وتعاقد الاتحاد مع المدافع الدولي المغربي في يناير الماضي ووقع معه عقدًا يمتد لعامين ونصف، وقد لعب معه 11 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وأظهر قدراته جيدًا مع الفريق.

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الصحيفة أوضحت أن المدرب سيرجين يالسين طلب من إدارة ناديه ضم دا كوستا، وأضافت أن المفاوضات بين الناديين ستبدأ قريبًا حول التفاصيل المالية للصفقة.

وكانت صفقة ضم صاحب الـ33 عامًا من باشاك شهير قد كلفت اتحاد جدة ما يقرب من 4.5 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

يُذكر أن دا كوستا لعب في مسيرته الكروية لعديد الأندية الأوروبية وأبرزها فيورنتينا وأيندهوفن ولوكوموتيف موسكو وأولمبياكوس وسيفاسبور الذي انتقل منه لصفوف باشاك شهير ثم الاتحاد.

وقد لعب المدافع 31 مباراة مع منتخب المغرب سجل خلالهم هدف واحد، وكان جزءً من المنتخب المشارك في كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في مصر والذي غادر البطولة بالخسارة أمام بنين بركلات الجزاء الترجيحية في دور الـ16.