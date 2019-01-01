مخيتاريان يصل روما تمهيدًا للتعاقد مع ذئاب العاصمة

نادي روما الإيطالي يقترب من الحصول على خدمات اللاعب هنريك مختاريان قادمًا من آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

اقترب نادي روما الإيطالي من الحصول على خدمات اللاعب الأرميني هنريك مختاريان قادمًا في صفقة إعارة قادمًا من آرسنال الإنجليزي.

جاء هذا عقب مفاوضات سريعة جمعت الناديين وبدأت مساء الأمس وتطورت بشكل واضح صباح اليوم قبل أن يتم حسم كل شيء بشكل رسمي.

وسافر اللاعب صباح اليوم من لندن للعاصمة الإيطالية روما ليخضع للكشف الطبي ويحسم انضمامه للفريق بشكل رسمي.

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وكان مختاريان قد ابتعد مؤخرًا عن المشاركة بشكل أساسي رفقة فريق آرسنال حيث بدأ مباراة وحيدة أساسيًا بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

— AS English (@ASRomaEN) September 2, 2019

وانضم اللاعب الأرميني لصفوف آرسنال قادمًا من نادي مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الخاصة في عام ٢٠١٨ ضمن انضمام سانشيز للشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في ٥٩ مباراة بشكل إجمالي منذ انضمامه بكل البطولات، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ١٣.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019