مخاوف اللاعبين تهدد بإلغاء الدوري الإنجليزي

البعض يخشى التسبب في إصابة عائلته بفيروس كورونا

تستعد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لاستطلاع آراء اللاعبين، بشأن عودة المسابقة من جديد تزامناً مع انتشار فيروس كورونا، فهل يصوتون لإلغاء البطولة؟

صحيفة "ميرور" البريطانية، كشفت عن مخاوف لدى أندية البريميرليج، من فشل جميع الخطط لعودة المنافسات مرة أخرى، بعد التوقف في مارس الماضي بسبب الفيروس المميت.

وأوضحت في تقرير لها، أن الأندية ستجري محادثات مكثفة مع اللاعبين، خلال الـ48 ساعة القادمة، للحصول على موافقتهم للمضي قدماً نحو عودة النشاط، لتفادي الخسائر المالية والرياضية المتوقعة من انهاء الموسم بشكل مبكر.

المزيد من الفرق

ويأتي ذلك بالتعاون مع رابطة اللاعبين والمدربين المحترفين، حيث يستلزم الأمر معرفة آراء الجميع قبل التصويت بشكل نهائي على استكمال الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة أن مخاوف نجوم البريميرليج من تناقل العدوى فيما بينهم، كان من أهم الموضوعات التي تم طرحها في اجتماع الجمعة الماضية.

اللاعبون لديهم مخاوف صحية كبيرة جداً، من نقل العدوى بينهم ولعائلاتهم أيضاً، مما يثير العديد من علامات الاستفهام في حالة انتشار الإصابة بشكل كبير في المسابقة.

بين برشلونة ومدريد وليفربول .. أين ينتهي مصير دي بروينه؟

عندما رفض مانشستر يونايتد ضم هالاند بسبب رايولا

من غير المرجح أن تجبر الأندية اللاعبين على خوض المباريات، ولا توجد أي شروط خاصة بعقودهم تسمح بذلك، ولكن المخاوف الأكبر من تسبب أحد اللاعبين بإصابة عائلته وتعريض حياتهم للخطر.

يذكر أن سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، وجلين موراي لاعب برايتون، خرجا للتحدث بشكل علني، عن مخاوف اللاعبين من عودة المسابقة مرة أخرى، وهو ما يضع الأندية واللجنة المنظمة والاتحاد الإنجليزي في موقف حرج.