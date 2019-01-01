محمود كهربا يدعم الاتحاد قبل مواجهة النصر

يلتقي الاتحاد أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن اللاعب الدولي المصري محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك الحالي واتحاد جدة السابق دعمه لفريق السابق قبل مواجهة اليوم أمام نادي النصر.

ويلتقي الاتحاد أمام النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

كهربا رد على أحد جماهير نادي الاتحاد الذي نشر صورة للاعب مع كأس المالك مطالبًا أياه بالدعم قبل مواجهة العالمي.

ورد اللاعب على المشجع الاتحاد بصورة سابقة له بقميص الاتحاد أمام النصر وغرد : " "إن شاء الله نفرح اليوم وتوصلوا النهائي".

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يُذكر أن محمود كهربا كان قد قاد الاتحاد عام 2017 للفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر، بتسجيله هدف المباراة الوحيد.