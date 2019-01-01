فليكس بريش يدير مواجهة الاتحاد والنصر في كأس الملك

مواجهة قوية بين الاتحاد والنصر في كأس الملك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بين الاتحاد والنصر المقرر لها اليوم.

ويحل النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتحاد، ضمن نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب "الجوهرة المشعة" مساء اليوم.

ويدير اللقاء بين الاتحاد والنصر بقيادة الألماني فيليكس بريش، ويساعده كلًا من مارك بورسش وستيفان لوب وروبرت ديبرليك حكمًا رابعًا.

ويقود طاقم حكام الفيديو في اللقاء، داني ماكيلي، حيث يعد من أهم المباريات التي ستقام خلال منافسات الكأس، حيث حقق الاتحاد فوزًا مثيرًا على النصر في الدوري منذ أيام.

وينتظر التعاون الفائز بين الاتحاد والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تأهله أمس على حساب الهلال متصدر الدوري.

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وحقق التعاون فوزًا كبيرًا على نظيره الهلال بخمسة أهداف دون مقابل، وسط حالة من الغضب بين جماهير الزعيم ومطالبات بإقالة زوران ماميتش المدير الفني.