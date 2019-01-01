بعد حسم الصفقة - كيف يلعب الأهلي في وجود كهربا؟

تعرف على طريقة لعب الأهلي بعد ضم محمود كهربا.

أخيرًا، أعلن النادي الأهلي عن ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوفه، في صفقة انتقال حر، لمدة 4 مواسم ونصف، مقابل 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد.

كهربا يعد إضافة لأي فريق ينتقل له، نظرًا لخطورته على الخطوط، والسرعة والمهارة العالية التي يتميز بها، وسيكون إضافة فنية بكل تأكيد لفريق النادي الأهلي.

كيف يستفيد فريق الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، من كهربا أمثل استفادة، في ظل تواجد كوكبة من أفضل اللاعبين في مركزه؟ هذا ما سنناقشه خلال السطور التالية..

فايلر: الأهلي ليس به أي مشكلة دفاعية

المراكز التي يجيدها

مركزه الأساسي هو الجناح الأيسر، وهو المركز الأكثر إجادة لكهربا، كما يستطيع أيضًا أن يلعب مهاجم داخل الصندوق، وجناح أيمن، ولكن ليس بنفس جودة المركز الأساسي.

أرقامه في كل مركز يجيده

لعب في مركز الجناح الأيسر 108 مباراة، ساهم في 71 هدف، حيث سجل 46 هدف وصنع 25 هدف.

في مركز الجناح الأيمن لعب كهربا 16 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع هدفين فقط، ليساهم في تسجيل 7 أهداف فقط.

أما في مركز المهاجم، لعب 5 مباريات، سجل هدفين وصنع هدف واحد، في مركز المهاجم الثاني، لعب 5 مباريات وسجل هدف واحد فقط.

موقف رمضان صبحي

كهربا سيكون المنافس الأساسي للاعب رمضان صبحي على اللعب في مركز الجناح الأيسر بشكل أساسي، ولكن ما الذي سيفعله فايلر؟

بإمكان رمضان أن يلعب في مركز صانع الألعاب تحت رأس الحربة، وهذه الطريقة الوحيدة التي قد يستخدمها فايلر، لحين انتهاء إعارة صبحي للأهلي.

طريقة أخرى

من الممكن الاستفادة من كهربا في مركز رأس الحربة، على أن يلعب النيجيري جونيور أجايي كمهاجم ثانٍ له، دون تغيير طريقة لعب رمضان صبحي.

حسين الشحات سيكون جناح أيمن ورمضان صبحي جناح أيسر، وفي خط الوسط عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

التشكيل المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط وسط هجومي: رمضان صبحي، حسين الشحات.

الهجوم: محمود كهربا، جونيور أجايي

تشكيل آخر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة.

خط وسط هجومي: محمود كهربا، رمضان صبحي، حسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجايي.