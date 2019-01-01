فايلر: الأهلي ليس به أي مشكلة دفاعية

المدرب السويسري يستنكر سؤاله عن الصفقات الجديدة المنتظرة بالأهلي

رفض السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للأهلي المصري، توجيه النقد لخط دفاع الفريق، مؤكدًا أنه ليس به أي مشكلة، موضحًا أن الأحمر يدافع ككتلة واحدة.

الشياطين الحمر حققوا الفوز اليوم الأربعاء، أمام وادي دجلة بثلاثية نظيفة، على استاد السلام، ضمن الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز. (طالع تقرير المباراة)

وقال فايلر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا أداءً جيدًا، كنا الأفضل من المنافس على الصعيد الفني، في المقابل هم قدموا مباراة مفتوحة، وهذا سبب لهم مشكلة في المساحات الخالية بوسط الملعب وهو ما قمنا باستغلاله حتى فرضنا أسلوب لعبنا".

بسؤاله عن وجود مشكلة دفاعية بالأهلي: "لا يوجد لدينا مشكلة في الدفاع، نحن ندافع ككتلة واحدة، تبدأ من الخط الأمامي ثم خط الوسط ثم الدفاع، فلاعبوا الوسط عليهم الدفاع أولًا قبل الخط الخلفي، وخلق منافسنا بعض الفرص، لا يعني وجود مشكلة لدينا، لأنهم اعتمدوا على سرعة أحد لاعبين، وأي لاعب صاحب سرعات كبيرة سيسبب المشكلات لأي فريق وليس الأهلي فقط".

وأضاف: "لا أرى أي مشكلة دفاعية لدينا، مثلما سبب لنا دجلة المشكلات، نحن سببنا لهم مشكلات أيضًا، ما قد اتفق به أننا غيرنا طريقة اللعب أكثر من مرة خلال المباراة، وهذا ليس مهمًا بالنظر لتعامل اللاعبين مع ما أطلبه بشكل جيد".

بشأن صفقات المارد الأحمر الشتوية، استنكر المدرب السويسري السؤال، مجيبًا: "أي مدرب يتمني ضم أفضل عشرة لاعبين في العالم وكذلك ضم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لكن هناك أمور تحدث في الغرف المغلقة، نناقشها مع الإدارة، وعند الانتهاء منها سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 15 ليتصدر جدول الترتيب بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، بجانب أن له مباراة مؤجلة، أما دجلة فيتذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.