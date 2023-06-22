"محملين أنتونيلا المسؤولية" .. شماتة سعودية في ليونيل ميسي بسبب "لدغة عنكبوت سام"!

زهيرة عادل
Lionel Messi June 2023Getty
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يبدو أن مكانة ميسي في قلوب البعض تغيرت مع رفضه لعرض الهلال!

يبدو أن هناك بعض الضغينة التي أصبح يحملها بعض الجمهور السعودي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وصلت بهم لحد الشماتة وتمني المرض!

القصة بدأت بعدما أعلنت زوجة الهولندي نيك مارسمان؛ حارس مرمى إنتر ميامي الأمريكي، تعرضه للدغة عنكبوت سام، أثناء تواجده في حديقة فلوريدا، ليتم نقله للمستشفى على الفور.

ومع وصول هذا الخبر للسعودية، شمت عدد من الجمهور في الوضع الذي ينتظر ميسي، إذ كتب حساب يحمل اسم "سلطان": "أحسن تستاهل هذي حوبة الهلال وجمهوره، الحين خل السيرلانكية زوجتك تنفعك أحسن تستاهل"، وعلق حساب "أحمد": "شفت لو جيت السعودية ما صارلك كدا"، فيما أضافت "سارة": "كله من أنتونيلا".

الجمهور السعودي يحمل أنتونيلا؛ زوجة ميسي، المسؤولية في ظل الأنباء التي ترددت عن وقوفها وراء رفض ليو لعرض الهلال السعودي المغرٍ، لرفضها العيش في بلد عربي حاليًا.

وكان ميسي قد أعلن بشكل رسمي قبوله عرض النادي الأمريكي ورفض الهلال، لكن لم توقع العقود بشكل رسمي حتى وقتنا هذا.

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