عضة عنكبوت تؤدي لأزمة غير متوقعة في إنتر ميامي قبل وصول ليونيل ميسي!

عنكبوت استوائي تسبب في أزمة غير متوقعة لحارس مرمى إنتر ميامي..

تم نقل الهولندي نيك مارسمان، زميل الأرجنتيني ليونيل ميسي، وحارس مرمى نادي إنتر ميامي الأمريكي، إلى المستشفى بعدما تعرض لعضة عنكبوت سام في حديقة حيوانات فلوريدا.

أخبار هذه العضة الصغيرة قد تصدم ميسي، الذي من المقرر أن يتعاون مع مارسمان خلال الفترة المقبلة بعد اتفاق الأرجنتيني على الانتقال إلى إنتر ميامي إثر قرار مغادرة باريس سان جيرمان الفرنسي.

الحارس الهولندي أمضى مؤخرًا بعض الوقت مع عائلته في حديقة حيوانات فلوريدا، لكنه وجد نفسه ضحية لدغة عنكبوت استوائي، ليضطر إلى قضاء ثلاثة أيام في المستشفى.

ناتالي دين ديكر، زوجة مارسمان، وهي محامية وملكة جمال هولندا السابقة، شاركت صورة زوجها على سرير المستشفى عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتبت زوجة مارسمان: "الجانب السلبي للعيش في مناخ استوائي هو عندما تذهب إلى حديقة الحيوان وينتهي بك الأمر لتتعرض إلى لدغة عنكبوت سام، وتضطر للبقاء في المستشفى لثلاثة أيام".

ومع ذلك، فقد شاركت دين ديكر أيضًا تحديثًا نهائيًا يكشف أن الحارس قد خرج من المستشفى وتجاوز الآن مرحلة الخطر، حيث كتبت: "سعيدة بعودتك إلى المنزل، والآن تعافى قريبًا".

يذكر أن مارسمان أعرب في وقت سابق عن مخاوفه من أن الإعداد الأمني الحالي في إنتر ميامي قد يكون غير كافٍ للتعامل مع السيرك الإعلامي الذي سيتبع ميسي إلى الولايات المتحدة.

وقال الحارس الهولندي في تصريحات لشبكة "ESPN" الرياضية في وقت سابق من هذا العام: "سيكون من الممتع (انضمام ميسي)، لكن أنا شخصيًا أعتقد أن نادينا ليس جاهزًا بعد عندما يأتي".

وأضاف: "يمكن للناس أن يسيروا إلى الملعب، لا توجد أسوار أو أي شيء، نحن نسير من مركز التدريب إلى الملعب للمباراة دون أمن، لذا أعتقد أنهم ليسوا مستعدين بعد، لكنني آمل أن يأتي".