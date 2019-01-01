محمد عبد الجواد أول مدرب سعودي في البرازيل

أصبح محمد عبد الجواد أول مدرب سعودي يعمل في البرازيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أصبح محمد عبد الجواد أول مدرب سعودي يعمل في البرازيل بعد تعاقده مع نادي إنترناسيونال دي ميناس لتدريب فريق الشباب الخاص به.

ويمتد العقد الذي وقعه المدرب السعودي لمدة موسم واحد قابل للتحديد.

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وقال عبد الجواد لقناة السعودية الإخبارية أنه فخور بأن يُصبح أول سعودي يُدرب خارج المملكة العربية السعودية وفي البرازيل "أهل الكرة" في العالم".

وأضاف "التدريب في البرازيل ليس سهلًا أبدًا، إنترناسيونال نادٍ رسمي وإن تأسس حديثًا وقبل سنوات قليلة".

يُذكر أن محمد عبد الجواد هو أحد نجوم الكرة السعودية، حيث لعب للنادي الأهلي ومنتخب السعودية وساهم معهما بالعديد من الإنجازات أبرزها كأس آسيا عامي 1984 و1988 والتأهل لنهائيات كأس العالم 1994.