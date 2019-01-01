تفاؤل في الاتحاد حول قدرة مروان دا كوستا اللعب أمام الوصل

مروان دا كوستا مدافع اتحاد جدة غائب منذ مواجهة الهلال، لكن المؤشرات إيجابية حول إمكانية لحاقه بمباراة الوصل في البطولة العربية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية أن هناك حالة من التفاؤل تسود المسؤولين في الاتحاد حول إمكانية لحاق مروان دا كوستا بالمباراة ضد الوصل ضمن البطولة العربية.

الاتحاد سيلعب ضد الوحدة مساء اليوم ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي، وهو اللقاء الذي سيغيب عنه دا كوستا للإصابة، لكن عودته للعب ممكنة للغاية خلال مواجهة الوصل في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس الأربعاء القادم.

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المدافع المغربي كان قد تعرض لإصابة في ظهره بعد لعبه مباراة الهلال في 21 سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت وهو غائب عن دفاع الاتحاد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الجهاز الفني بقيادة لويس سييرا أخضع دا كوستا لبرنامج تأهيلي وإعدادي مكثف لتجهيزه لمواجهة الفريق الإماراتي الأربعاء القادم.