صلاح يتصدر مراهنات الحذاء الذهبي للبريميرليج الموسم المقبل

هل يحقق صلاح الجائزة للعام الثالث على التوالي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تصدر محمد صلاح، نجم ليفربول، ترشيحات مكاتب المراهنات للتتويج مجدداً لقب الحذاء الذهبي كهداف للبريميرليج الموسم المقبل.

صلاح فاز بالجائزة الموسم الماضي ببلوغه 22 هدفاً، وتقاسمها مع بيير إيمريك أوباميانج من أرسنال، وزميله في ليفربول ساديو ماني، كما توج بها في الموسم قبل الماضي.

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ووضعت مكاتب المراهنات صلاح على رأس المرشحين للفوز بالجائزة الموسم المقبل بعد تألقه رفقة ليفربول الموسم المنصرم والفوز بدوري الأبطال والحلول ثانياً محلياً في الدوري.

ووضعت الترشيحات هاري كين، نجم توتنهام، في المرتبة الثانية خلف صلاح، ثم سيرخيو أجويرو، هداف مانشستر سيتي، يليه أوباميانج وماني.

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وضمت القائمة أيضاً رحيم ستيرلينج من سيتي بعد بلوغه 17 هدفاً الموسم الماضي، وجيمي فاردي، نجم ليستر، بالإضافة لأليكساندر لاكازيت، مهاجم أرسنال.

ويفتتح الموسم المقبل من البريميرليج في الأسبوع الثاني من أغسطس المقبل بلقاء ليفربول ونورويتش سيتي.