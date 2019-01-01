رسميا - ليفربول يعلن التجديد لأوريجي

قاهر برشلونة يعلن استمراره مع الفريق الإنجليزي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي.

نجم الريدز مر بأفضل موسم له مع قميص الفريق الإنجليزي، حيث ساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا.

الموسم الماضي شهد العديد من اللحظات المضيئة لأوريجي، كان أبرزها تسجيله ثنائية في شباك برشلونة بنصف نهائي الأبطال.

وهو ما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب، بالحفاظ على خدمات اللاعب ليبقى بليفربول أطول فترة ممكنة.

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌 — FC (@LFC) July 10, 2019

وقال أوريجي في تصريحات صحفية للموقع الرسمي لليفربول:"سعيد جداً بالتوقيع على عقد جديد مع النادي، حيث يعطيني ذلك دفعة قوية قبل بداية الموسم".

وأضاف:"أشعر بالراحة هنا وتقدمت العديد من الخطوات في مسيرتي منذ قدومي في سن التاسعة عشر".

وتابع:"تحدثت مع النادي قبل التوصل لاتفاق على التجديد، لكن قراري كان واضحاً من البداية بتمديد مسيرتي في ليفربول".

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يذكر أن صاحب الـ24 عاماً انضم للريدز في 2014 قادماً من ليل الفرنسي، ونجح في تسجيل 28 هدف في 98 مباراة له مع الفريق.