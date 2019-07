رسميا - ليفربول يعلن التجديد لأوريجي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريجي.

نجم الريدز مر بأفضل موسم له مع قميص الفريق الإنجليزي، حيث ساهم في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا.

الموسم الماضي شهد العديد من اللحظات المضيئة لأوريجي، كان أبرزها تسجيله ثنائية في شباك برشلونة بنصف نهائي الأبطال.

وهو ما دفع المدرب الألماني يورجن كلوب، بالحفاظ على خدمات اللاعب ليبقى بليفربول أطول فترة ممكنة.

Divock Origi has committed his future to the Reds. 🙌