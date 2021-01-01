"محمد صلاح ظهر خائفًا أمام لوك شاو"

كريس سوتون نجم إنجلترا وتشيلسي السابق يتحدث عن أداء ليفربول ضد مانشستر يونايتد في قمة هذا الأسبوع.

انتقد كريس سوتون نجم منتخب إنجلترا وفريق تشيلسي المعتزل أداء المصري محمد صلاح هداف ليفربول في مواجهة الفريق الأخيرة ضد مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات مقال كريس سوتون الصحفي الذي نشره في صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلاله أن صلاح ظهر خائفًا من لاعب مانشستر يونايتد لوك شاو.

وكتب سوتون عن أداء النجم المصري في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد: "محمد صلاح ظهر خائفًا من لوك شاو".

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وأضاف: "روبيرتو فيرمينيو كان يقوم باتخاذ الكثير من القرارات الخاطئة، في الهجوم فريق يورجن كلوب ظهر كأنه فقد لمعانه، وهذا الأمر مقلق".

وأردف عن الشياطين الحمر: "لو سألتوني في بداية الموسم هل سيكون مانشستر يونايتد منافسًا كنت سأنفي فورًا، لكن الآن هم كذلك".

وأنهى كلماته: "مانشستر يونايتد كانت فرصته أكبر في الفوز، لكن كذلك يجب أن نشيد بأداء جوردان هندرسون وفابينيو في الدافع".

جدير بالذكر أن لقاء هذا الأسبوع انتهى بالتعادل دون أهداف ليستمر مانشستر يونايتد على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول.