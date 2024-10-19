على طريقة محمد صلاح .. جماهير بيرشكوت تنصب مروان الصحفي ملكًا في ليلته التاريخية

المهاجم السعودي يستحوذ على الهتافات

حصد مروان الصحفي، لاعب منتخب السعودية والمحترف بصفوف بيرشكوت البلجيكي، على نصيب الأسد من هتافات جماهير فريقه بعد ظهوره الاستثنائي خلال مباراة أندرلخت.

وسجل اللاعب السعودي هدفين، قاد بهما بيرشكوت للفوز على نظيره أندرلخت بنتيجة (1-2)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري البلجيكي.

وتغنت جماهير بيرشكوت باسم المهاجم السعودي الواعد، الذي سجل هدفين عبر تسديدتين من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقتين 30 و70 من زمن المباراة التي شهدت مشاركة مواطنه فيصل الغامدي.

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وهتفت الجماهير لـ"مروان" بشكل استثنائي بعد المباراة، حيث ظلت تردد اسمه بنفس الطريقة التي تتغنى بها جماهير نادي ليفربول، للنجم المصري محمد صلاح في كل مرة يسجل فيها أهدافًا للريدز في الملاعب الإنجليزية.

ولم تكن الجماهير وحدها هي من أشادت بالنجم السعودي، حيث تلقى رسالة ثناء خاصة من مدربه الهولندي ديرك كاوت، الذي قال في تصريحات عقب اللقاء: "ثنائية الصحفي كانت مثيرة للإعجاب.. إنه فتى مميز وموهوب للغاية بالطبع".

وأضاف: "هناك الكثير من الحديث عن لاعبينا السعوديين، لكن كلاهما رائع. مروان ليس سريعًا بشكل لا يصدق فحسب، لكن الشيء المميز فيه هو الطريقة التي يمكنه بها الدوران والانطلاق بسرعة فائقة".

يذكر أن الصحفي (20 عامًا) نجح في هز الشباك للمرة الأولى بقميص نادي بيرشكوت، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي اتحاد جدة السعودي.