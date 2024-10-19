ديرك كاوت يتغنى بمروان الصحفي: سريع بشكل لا يصدق .. وجعل دفاع أندرلخت يعاني

المهاجم السعودي يخطف الأنظار بثنائية

تلقى مروان الصحفي، لاعب منتخب السعودية والمحترف بصفوف فريق بيرشكوت البلجيكي، إشادة واسعة من الهولندي ديرك كاوت المدير الفني للفريق، بعد تألقه مؤخرًا برفقة مواطنه فيصل الغامدي.

وسجل اللاعب السعودي هدفين، قاد بهما فريقه بيرشكوت للفوز على نظيره أندرلخت بنتيجة (1-2)، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري البلجيكي.

وعقب اللقاء، قال ديرك كاوت في تصريحات لشبكة "DAZN": "يجب أن أقول إن ثنائية الصحفي كانت مثيرة للإعجاب.. إنه فتى مميز وموهوب للغاية بالطبع".

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وأضاف: "هناك الكثير من الحديث عن لاعبينا السعوديين، لكن كلاهما رائع. مروان ليس سريعًا بشكل لا يصدق فحسب، لكن الشيء المميز فيه هو الطريقة التي يمكنه بها الدوران والانطلاق بسرعة فائقة".

وتابع ديرك كاوت: "لقد عانى مدافعو فريق أندرلخت اليوم وواجهوا الكثير من المشاكل مع ذلك اليوم بسبب الصحفي. أنا أعرف ما كان قادرًا على فعله، لكن أن يجري بهذه السرعة الكبيرة، أمر لا يصدق".

وأوضح: "لا تنسى أن هذا الفتى قد لعب 90 دقيقة على الجانب الآخر من العالم قبل بضعة أيام (المشاركة مع منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم)".

وختم المدرب الهولندي: "لقد صعد مروان على متن الطائرة، وتدرب لمرة واحدة فقط، ثم قدم مثل هذا الأداء. نحن متحمسون لمستقبله معنا"

ونجح الصحفي (20 عامًا) في هز الشباك للمرة الأولى بقميص نادي بيرشكوت، المنضم إليه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي اتحاد جدة السعودي.