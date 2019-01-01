متفوقًا على صلاح ومحرز - سالم الدوسري أفضل لاعب عربي بعام 2019

لاعب الهلال يتفوق على نجوم الدوري الإنجليزي

فاز سالم الدوسري؛ لاعب الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب عربي بعام 2019، في استفتاء أجرته النسخة العربية من شبكة "سي إن إن "، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

"سي إن إن" أطلقت استفتائها على مدار ثلاثة أيام ماضية، شارك به المصري محمد صلاح؛ لاعب ليفربول الإنجليزي، الجزائري رياض محرز؛ محترف مانشستر سيتي الإنجليزي والقطري أكرم عفيف؛ لاعب السد القطري.

وحصل الدوسري على نسبة 64.2% بالاستفتاء، بينما حل صلاح ثانيًا بـ29.3%، ثم محرز4.7% وأخيرًا عفيف بنسبة 1.8%، في الاستفتاء الذي شارك به 139 ألف و898 متابعًا.

خاص - تشافي: صلاح يستحق تواجده في قائمة الأفضل بالعالم

فوز لاعب الزعيم بالجائزة جاء بعدما قاد فريقه للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا 2019، والتأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، والذي احتل به المركز السادس بالهزيمة أمام مونتيري في ركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

أما صلاح فحصل مع الريدز على لقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، ومنحته اللجنة المنظمة للمونديال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

بينما توج محرز بطلًا لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 مع الجزائر، بجانب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتيزينز.

أخيرًا عفيف فقد حصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا 2019 من قبل الاتحاد الاسيوي، وتوج مع قطر بطلًا لكأس آسيا، وبالدوري القطري مع فريقه السد، بجانب المركز السادس في مونديال الأندية.