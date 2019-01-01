خاص - تشافي: صلاح يستحق تواجده في قائمة الأفضل بالعالم

تشافي يتحدث لـ"جول" عن محمد صلاح وليفربول الإنجليزي.

حوار - ماجد جزر

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق نادي السد القطري، عن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعلق أيضًا على تتويجه بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية.

محمد صلاح قاد ليفربول للتتويج بلقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي في النهائي الذي أقيم أمس السبت.

تشافي قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "محمد صلاح لاعب كبير ويستحق الحصول على لقب أفضل لاعب في كأس العالم".

المدرب الإسباني تابع: "فريق ليفربول يستحق لقب كأس العالم لأنه قدم مباريات كبيرة، ويمتلك لاعبين كبار أمثال صلاح وفيرمينو وساديو ماني".

هيرنانديز واصل: "ليفربول يعد أحد أقوى فرق العالم حاليًا، بفضل العناصر المتواجدة في الفريق".

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مدرب السد أردف: "بالتأكيد صلاح حاليًا بين أفضل 10 لاعبين في العالم، والتواجد في قائمة الأفضل مستحق، وهو يتواجد نظرًا لما يقدمه من مستوى فني كبير وإمكانيات خاصة".

واختتم تشافي تصريحاته قائلًا: "لقد شاهدت محمد صلاح في المباراة النهائية، وهو يقدم مستوى كبير بالفعل".

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية، بعد الأداء المميز الذي ظهر به مع فريقه ليفربول خلال منافسات مونديال الأندية.