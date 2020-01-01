لقبان أم لقب.. كم مرة فاز محمد صلاح بالدوري الإنجليزي؟

بعد الكثير من اللغط أُثير حول عدد ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز التي حققها محمد صلاح، نستعرض معكم كل شيء يخص رحلة الفرعون المصري في تشيلسي وليفربول..

ضجة كبيرة أُثيرت بعد إعلان ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز، وبالتبعية تحصل محمد صلاح على لقب البريميرليج، فكان السؤال المطروح هل يُحسب هذا كلقبه الأول من هذه البطولة، أم أنه الثاني؟

صلاح كان جزءًا من كتيبة جوزيه مورينيو في تشيلسي بموسم 2014-2015 التي حققت لقب الدوري آنذاك، لكنه خرج مُعارًا في منتصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير باتجاه فيورنتينا.

لم تكن رحلة الدولي المصري ناجحة في تشيلسي، فلم يرتد القميص الأزرق ثانيةً بعد ذلك وبدأ مسيرته في إيطاليا مع الفيولا ثم روما، ثم جاءت العودة التاريخية للبريميرليج من بوابة ليفربول حيث كتب التاريخ في أنفيلد.

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في هذا التقرير نستعرض معكم، هل حقًا محمد صلاح احتُسبت له البطولة عندما كان في تشيلسي؟ أم أن هذا الموسم هو لقبه الأول بالفعل..

هل فاز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة واحدة؟

يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن صلاح لم يشارك مع تشيلسي سوى في ثلاث مباريات فقط، ما يعني أنه لم يكن مؤثرًا ولا يمكن أن تحتسب له البطولة.

هذا تمامًا على عكس هذا الموسم مثلًا، فقد سجل صلاح 17 هدفًا وهو هداف الريدز وشارك في أغلب إن لم يكن كل مباريات كتيبة يورجن كلوب، ما يجعله بطلًا باستحقاق للبريميرليج.

بالتالي، فهناك نوع من المنطقية في اعتبار أن الملك المصري حقق اللقب مرة واحدة فقط وهي لموسم 2019-2020، بينما كان مجرد عضو من أعضاء فريق تشيلسي لنصف موسم في 2014-2015.

هل فاز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين؟

يستند أصحاب هذا الرأي إلى أن صلاح قد مُنِح بالفعل من تشيلسي ميدالية باعتباره جزءًا من الفريق المتوج بلقب 2014-2015، ما يجعل ذلك كفيلًا باعتباره بطلًا معهم بغض النظر عن عدد المشاركات والتأثير.

كما يذهب البعض إلى تصديق أن هذه الميدالية جاءت من رابطة البريميرليج نفسه، الأمر الذي يُضفي لهم الشرعية على اعتبار صلاح بطلًا رفقة تشيلسي بالفعل.

كم مرة فاز محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بحسب قوانين الدوري الإنجليزي، فحتى يُحتسب اللاعب من ضمن من حققوا لقب البطولة ينبغي عليه أن يشارك في 5 مباريات مع فريقه على أقل تقدير، وهذا لم يحدث قط لمحمد صلاح خلال فترته مع تشيلسي.

شارك "الملك المصري" في 3 مباريات فقط من هذا موسم 2014-2015 أمام سوانزي سيتي وكريستال بالاس وتوتنهام، قبل أن تتم إعارته في يناير إلى فيورنتينا وينتهي موسمه بذلك في ستامفورد بريدج.

يُمكن التأكيد أيضًا على الميدالية التي تحصل عليها صلاح كانت غير رسمية، فهي بمثابة "هدية" من إدارة البلوز له ولم تكن مقدمة من الرابطة أو الاتحاد له باعتباره بطلًا، فهو بحسب القوانين لا يندرج تحت بند أبطال هذه النسخة مع النادي اللندني.

لذلك يمكن القول بوضوح أن محمد صلاح قد فاز مرة واحدة فقط بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وهذه المرة هي في موسم 2019-2020 بقميص ليفربول.