إيفرتون يدين صورة صلاح العنصرية والشرطة تحقق

واقعة تثير الغضب في إنجلترا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أدان نادي إيفرتون تصرفات بعضاً من جماهيره وعنصريتها ضد محمد صلاح، نجم ليفربول، وفتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً في الواقعة.

وانتشرت صورة مسيئة بحق النجم المصري على صفحات التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم صاحبها بحذفها بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له.

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وشر إيفرتون بياناً أدان فيه التصرفات التي صدرت من أحد جماهيره، وقال إنه سيتعاون مع السلطات للتعرف على هوية من نشر تلك الصور.

وأكد متحدث عن إيفرتون لموقع "ليفربول إيكو" إدانة ناديه للصور، مؤكداً تقديم كل المعلومات المتاحة للسلطات للتحقيق في الواقعة.

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ويفتتح ليفربول مشواره في مسابقة البريميرليج مساء الجمعة عندما يواجه نورويتش سيتي في الجولة الأولى من المسابقة.