كلوب يستبعد إجراء ليفربول صفقات إضافية

سوق هاديء لبطل أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

استبعد مدرب ليفربول يورجن كلوب أن يقوم ناديه بأي تعاقدات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

وتُغلق سوق الانتقالات في إنجلترا بحلول الخامسة مساء من يوم الخميس بالتوقيت المحلي، ولم يقم ليفربول بأي تدعيمات حتى الآن.

وضم ليفربول مجاناً الحارس أدريان، والثنائي الشاب هارفي إليوت وسيب فان دين بيرج.

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وقال كلوب مع "سكاي": "لا يجب أن تقوم بانتقالات لأن الآخرين يفعلون ذلك، لا يوجد عقل، البعض يقول إننا بحاجة للاعبين وبدلاء لصلاح وماني ولكن لا أهتم".

وأكمل: "لا يوجد دليل أن يوجد لاعبين أفضل من المتاحين هنا، الجديد دائماً مثير للاهتمام، كأنك تشتري سيارة جديدة، ولكن ذلك لا يعني أن القديمة لا تؤدي الغرض".

وواصل الألماني: "حديثي عن دفع الفواتير طبيعي، البعض اعتبره انتقاد للأندية الأخرى، ولكن هذا لم يكن مقصدي، استثمرنا في الفريق الموسم الماضي، الآن علينا العمل".

وختم: "تدعيم الفريق أمر صعب ومكلف، وليس فقط يحتاج لاعبين جدد، لا نملك الأموال، يجب علينا إيجاد الحلول وليس فقط دفع 200 و150 مليوناً في لاعبين".

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ويفتتح ليفربول موسمه الجمعة عندما يستضيف نورويتش في الجولة الأولى من البريميرليج.