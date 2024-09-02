مطالب بالتحقيق مع محمد المنجم .. "شُبهة" قانونية في انتقال متعب الحربي إلى الهلال تهدد الشباب

هل اتبع الشباب اللوائح خلال فترة التفاوض مع الهلال والنصر؟

يبدو أن حلقات صفقة متعب الحربي مستمرة حتى بعد أن حسمها الهلال لصالحه، كما استمر الصراع عليه لأشهر في ظل استهداف النصر له كذلك.

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الزعيم حسم أمس الأحد، صفقة ظهير أيسر الشباب لصالحه لمدة خمسة مواسم، في صفقة شملت إعارة مصعب الجوير لليث الأبيض بخلاف المقابل المادي الذي تخطى الـ123 مليون ريال سعودي، لتكون الصفقة المحلية الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.

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لكن الإعلامي الرياضي تركي السهلي كان قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عبر برنامج "برا 18"، مؤكدًا أن محمد المنجم؛ رئيس نادي الشباب، كان قد تواصل مع مسؤولي النصر مطالبًا إياه بالتفاوض مع اللاعب، بهدف الدخول في مزايدة مع الهلال واختيار العرض الأعلى ماديًا.

مزاعم السهلي دفعت الخبير القانوني أحمد الأمير لمطالبة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بضرورة التأكد من الإجراءات المتخذة من قبل نادي الشباب خلال فترة التفاوض على الصفقة.

الأمير أوضح أنه بحسب اللوائح لا يسمح لنادٍ أن يمنح موافقته لأحد الأندية للتفاوض مع لاعبه، ثم يقوم بالأمر ذاته مع نادٍ آخر، بهدف منع المزايدات على اللاعبين ورفع أسعارهم بطريقة مبالغ بها.

وأشار الخبير القانوني أن منح موافقة تفاوضية لنادٍ جديد تتم حال فشل النادي صاحب الموافقة الأولى في التوصل لاتفاق مع اللاعب خلال فترة 15 يومًا.

وأضاف الأمير: "نظراً لاختصاصات لجنة الاحتراف المنصوص عليها في المادة السادسة الفقرة الأولى من لائحة الاحتراف، يتعين عليها التأكد من صحة جميع الإجراءات المتخذة من نادي الشباب في عملية منح الموافقات التفاوضية، والتزامه بعدم منح موافقة تفاوضية لأكثر من نادٍ خلال فترة زمنية فاصلة لا تقل عن 15 يوماً، وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والثلاثين من لائحة الاحتراف".

واختتم: "يُعد التفاوض بالتوازي مع أكثر من نادٍ حقاً قانونياً مشروعاً ومنظماً للأندية الراغبة في بيع عقود لاعبيها خلال الفترة المحمية من عقودهم، شريطة التزام هذه الأندية بالفترات الزمنية المحددة التي تمنع منح تراخيص تفاوض مع لاعبيها ووكلائهم لأكثر من نادٍ خلال فترة زمنية فاصلة لا تقل عن 15 يوماً".

يذكر أن النصر كان قد أصدر بيانًا رسميًا أمس الأحد، معربًا عن استيائه من الطريقة التي دارت بها المفاوضات مع الشباب، موضحًا أنهم وصلوا لمرحلة توقيع العقود بالفعل، ووقع العالمي والحربي، وعندما حان دور مسؤولي الليوث للتوقيع، رفضوا وطلبوا رفع المقابل المادي.