"نأسف لما آلت إليه صفقة متعب الحربي" .. النصر مهاجمًا الشباب في بيان رسمي: اللاعب وقع لنا قبل الهلال!

النصر يكشف حقيقة الصفقة الجدلية..

أصدر نادي النصر السعودي بيانًا رسميًا اليوم الأحد، للتعليق على ضياع صفقة متعب الحربي؛ ظهير أيسر الشباب، الذي تحولت وجهته بشكل مفاجئ للهلال.

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القلعة الزرقاء أعلنت ظهر اليوم، التعاقد رسميًا مع صاحب الـ24 عامًا لمدة خمسة مواسم مقبلة، في صفقة ضمت إعارة مصعب الجوير لليث الأبيض لمدة موسم وحيد بخلاف المقابل المادي، الذي تزعم التقارير أنه وصل لـ123 مليون ريال صافٍ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الخطوة تمت رغم أن اللاعب كان قد أتم اتفاقه مع العالمي أمس السبت، وحتى مع إدارة الشباب، لكن الأخيرة تراجعت في الأخير وحولت وجهة ظهيرها للزعيم.

ومن جانبه، فقد أعرب النصر عن أسفة لما دار في الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن المفاوضات مع الشباب استغرقت وقتًا طويلًا، حتى تم الاتفاق مع اللاعب وإدارة النادي، وبالفعل وقعت إدارة العالمي العقود وكذلك فعل الحربي، وأرسلتها لنظيرتها في الليث الأبيض، لكن الأخيرة لم توقع.

واختتم العالمي بيانه مؤكدًا لجماهيره أن ناديه بذل كل ما في وسعه لإتمام تلك الصفقة، ورغم فشلها إلا أن العمل مستمر لتدعيم كافة احتياجات الفريق وجلب أفضل الكفاءات.

يذكر أن النصر في الصيف الجاري تعاقد مع ثلاث صفقات فقط؛ الثنائي البرازيلي بينتو وويسلي، والسعودي سالم النجدي.