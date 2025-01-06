"لم يقدروا علينا ونحن في عز ضعفنا!" .. رسالة قوية من رئيس الشباب بعد أنباء انتقال يانيك كاراسكو إلى الأهلي

اللاعب يرتبط بالرحيل عن الشباب في كل فترة انتقالات..

رد محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على أخبار "رحيل" يانيك كاراسكو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025".

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في الساعات الماضية.. زاد الحديث عن انتقال كاراسكو إلى النادي الأهلي؛ حيث زعم الإعلامي الرياضي طارق النوفل، أن الشباب حصل على وعد من لجنتي الاستقطابات والكفاءة المالية بتسجيل صفقتين جديدتين في الشتوية، إذا سمح بانضمام الجناح البلجيكي إلى قلعة الراقي.

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وعن ذلك يقول المنجم في تصريحات نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الإثنين: "نحن في عام 2025.. أعتقد أن المشجع أصبح أكثر وعيًا، في التعامل مع مثل هذه الأخبار".

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وأشار رئيس الليث الشبابي إلى أن هُناك بعض الأشخاص - لم يذكر اسمهم -، يتعمدون تكرار نفس الأخبار عن يانيك كاراسكو؛ موجهًا رسالة إليهم بالقول: "أتمنى لو تتحدثوا عن قصص أخرى غير هذا اللاعب، مثل ضعف الحضور الجماهيري!".

وأضاف: "هؤلاء لم يقدروا علينا ونحن في عز ضعفنا.. بالتأكيد لن يستطيعوا الآن"، مشددًا على أنه وجميع مسؤولي نادي الشباب، لا يهتمون بمثل هذه القصص المكررة، ويركزون فقط على تحقيق النجاحات.

وشدد محمد المنجم على أن نادي الشباب يهدف إلى إكمال هذه النجاحات؛ بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025، والذي وصل فيه إلى دور نصف النهائي رسميًا.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بالفوز (2-1) على الفيحاء، مساء اليوم الإثنين.