محمد أمين احتاريان يختار تمثيل هولندا على حساب المغربي

اللاعب الشاب استقر على ارتداء قميص الطواحين الهولندية

استقر محمد أمين احتاريان، على اختيار اللعب بقميص المنتخب الهولندي على حساب المنتخب المغربي.

ويلعب صاحب الـ 17 عاماً، في فريق ايندهوفون الهولندي في مركز خط الوسط.

وقال احتاريان في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي: "لقد فكرت في الأمر طويلاً وبعناية شديدة مع عائلتي وأصدقائي، وفي النهاية قررنا تمثيل المنتخب الهولندي".

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وواصل: "لقد شاركت مع هولندا في مختلف الفئات السنية، لقد فزنا معاً ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً أنا سعيد لمواصلة مشواري".

وأكمل: "بعيداً عن عائلتي وأصدقائي، تحدث مع مدربي فان بوميل وزملائي في الفريق، أخبروني بأشياء رائعة عن هذا المنتخب، الآن يمكنني التركيز من جديد على النادي".

ومن جانبه قال رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي: "محمد لاعب شاب، ويتطور بشكل سريع للغاية هذه هي المواهب التي نريد مشاهدتها في كرة القدم الهولندية".

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وتابع: "نحن في الاتحاد الهولندي بذلنا ما في وسعنا لإقناعه بهذا القرار، أنا سعيد له، كما أن لناديه ايندهوفون دوراً كبيراً في إقناعه".

جدير بالذكر أن احتاريان لعب هذا الموسم تسع مباريات مع ايندهوفون في الدوري الهولندي سجل خلالها هدفاً وحيداً وصنع مثله.