مانشستر يونايتد يريد خطف هدف ليفربول في يناير

إدارة مانشستر يونايتد تريد التوقيع مع اللاعب الألماني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مانشستر يونايتد يستهدف لخطف تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني هدف ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتسعى إدارة ليفربول إلى تدعيم صفوفها باللاعب الألماني، الذي فشل في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الفترة الماضية.

وبعد فشل صفقة فيرنر إلى بايرن ميونيخ، قام بتجديد عقده مع فريقه الصيف الماضي لأربع سنوات.

وتحاول إدارة الشياطين الحمر، تعويض رحيل روميلو لوكاكو مهاجم الفريق، خاصة بعدما ظهر الفريق بمستوى سيء هذا الموسم، على الجانب الهجومي.

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إدارة مانشستر يونايتد، تعول على حسم الصفقة بإغراء اللاعب صاحب الـ 23 عاماً، بالمشاركة أساسياً مع الفريق عكس ليفربول.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أرسل بالفعل وفداً لمشاهدة اللاعب ومتابعته هذا الموسم، بعد تسجيله 13 هدفاً في 15 مباراة لعبها هذا الموسم وصنع خمسة أهداف.