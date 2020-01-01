محرز يكشف موقفه في مانشستر سيتي قبل الديربي ضد يونايتد

محرز يكشف عن موقفه في صفوف مانشستر سيتي قبل مواجهة الديربي أمام مانشستر يونايتد ويطالب زملائه بالفوز بها.

أعرب النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على نظيره شيفيلد وينزداي يوم الأربعاء الماضي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها محرز وأكد خلالها على سعادته في صفوف مانشستر سيتي ورغبته في تحقيق الفوز بلقاء الديربي أمام مانشستر يونايتد.

وقال محرز: "علمنا أن المواجهة الأخيرة أمام شيفيلد ستكون صعبة للغاية، وأنهم سيتراجعوا بشكل كبير للدفاع لكننا نجحنا في الوصول لهدفنا من اللقاء".

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وأضاف: "لدينا مواجهة قوية في الدوري أمام مانشستر يونايتد وأنا أتطلع لتلك المواجهة وبكل تأكيد ستكون صعبة للغاية على الجميع".

وأردف: "مباراة مانشستر يونايتد ستكون خاصة ومميزة للغاية فهو لقاء ديربي وهدفنا تحقيق الفوز بطريقتنا المعتادة".

وأنهى تصريحاته: "أنا أشعر بالراحة في مانشستر سيتي، وأعرف زملائي بشكل جيد للغاية، يمكنني القول أنني سعيد هنا في الفريق".

جدير بالذكر أن رياض محرز سجل تسعة أهداف مع مانشستر سيتي هذا الموسم في 36 مباراة وصنع 14 في كل البطولات.