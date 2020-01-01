محرز: مباراة ليستر سيتي خير استعداد لريال مدريد

كانت مباراة معقدة وصعبة..

عبّر رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على ليستر سيتي، واعتبر أن المباراة هي إعداد مثالي لمباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

وكان السيتي قد انتصر بصعوبة بالغة على ليستر بهدف نظيف من توقيع جابريل جيسوس وبصناعة من محرز، والذي نال جائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه طوال الـ90 دقيقة.

الدولي الجزائري بعد المباراة قال للصحافة "لقد كانت مباراة صعبة، من الصعب دائمًا المجيء إلى هنا. لقد لعبوا بعمق شديد واعتمدوا على 5 في خط الدفاع، حاولنا كسر هذا التكتل ولكن الأمر كان صعبًا.".

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"في الشوط الثاني كان متاحًا لنا أن نقوم ببعض الهجمات المرتدة. الهدف؟ في البداية وددت أن أسدد، ثم رأيت المساحة فمررت لجيسوس، كنت أعلم أنه غير متسلل فقد كان يتابع الخط جيدًا لذلك منحته الكرة وأنهاها بشكل جيد."

"الشيء الأكثر أهمية أننا فزنا اليوم بغض النظر عن إضاعة ركلة الجزاء، لقد أظهرنا اليوم ردة فعل كبير بعدما أضعناها. لقد كانت المباراة مثالية للإعداد لمواجهة ريال مدريد، والتي ستكون صعبة بكل المقاييس."

أما عن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر مشاركة السيتي في البطولات الأوروبية لمدة موسمين، فعقّب محرز "نحن نركز فقط على مبارياتنا ونجعل النادي يقوم بعمله، نحن واثقون في هذا الموقف وسنرى ماذا سيحدث.".

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في الوقت نفسه تحدث جابريل جيسوس، وأعرب هو الآخر عن سعادته وشدد على أنه لن يرحل عن السيتي حتى لو تم تأييد قرار حظر المشاركة في دوري الأبطال بعدما أعلن بيب جوارديولا استمراره أيضًا.

"من المهم بالنسبة لنا وللنادي إعلان جوارديولا. لديّ عقد هنا وبالطبع أود أن أبقى، إنه أمر مهم."

بخصوص هدفه قال "دائمًا عندما أدخل إلى الملعب أحاول مساعدة زملائي وأن أجد مساحة، محرز لديه جودة عالية وأعتقد أنني تحركت لأنني أعلم جودته وأن بمقدوره منحي الكرة، وبالفعل قدّم لي كرة جيدة جدًا وأحرزنا الهدف.".

يذكر أن الفوز قد رفع رصيد مانشستر سيتي ليصبح 57 نقطة وينفرد بالمركز الثاني بفارق 19 نقطة عن المتصدر ليفربول (مؤقتًا لحين خوض الريدز مباراتهم هذه الجولة)، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثالث ليستر سيتي.