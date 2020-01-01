كيف تمثل نسخة دوري أبطال أوروبا الحالية لمحة مستقبلية من السوبر ليج؟

لقد أصبح من الصعب بل يمكن القول أنه من شبه المستحيل في بعض الأحيان على أي نادي من أندية الوسط الاستمتاع بالمجد الأوروبي في الوقت الراهن

يمكن اعتبار النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لمحة مستقبلية من بطولة سوبر ليج، ولما لا وكل الأندية التي تأهلت إلى دور الستة عشر من المسابقة من الدوريات الخمس الكبرى، وكما هي العادة سنرى الأندية التي تمثل بعض الدوريات التقليدية هي التي ستتواجد في الأدوار النهائية منها، مع ظهور عدد قليل للغاية من ممثلي البرتغال أو هولندا وبعض الاستثناءات من الدوريات الدانماركية أو القبرصية في قليل من الأحيان.

ولكن الحال مختلف تمامًا في مراحل خروج المغلوب لبطولة 2019-20، ومع تطور البطولة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم تدريجيًا لتصبح دوريًا أوروبيا كبيرًا لإثراء وضع أندية النخبة، بالعودة إلى نسخة 1992-93 وهي النسخة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا في العصر الحديث، شهد دور الستة عشر أندية متنوعة من 16 دولة.

بعد ثلاثة عقود، تم تقليص انتشار التمثيل بمقدار الثلثين، تم القيام ببعض التعديلات المختلفة على شكل كأس أوروبا منذ التسعينات وتم التركيز على أن تكون الأندية المشاركة أكثر جودة من غيرها، حتى تكون العوائد المالية لها أكبر.

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والآن نحن نقترب أكثر من الاستنتاج المنطقي لتلك الهندسة التي تعتمد على التمويل، بعد أن حاول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقناع رابطة الأندية الأوروبية بتشكيل بطولة منفصلة تساهم في تسريع عملية التحول، ومن أجل تهدئة خطر وجود بطولة منافسة، تم تمديد تنفيذ الاتفاق في 2019 على تنفيذ بطولة سوبر ليج حتى عام 2024.

الموسم عدد الدول التي قامت الأندية بتمثيلها في دور الستة عشر بالعقد الأخير 2019-20 إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وإيطاليا (5) 2018-19 إنجلترا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، هولندا، البرتغال وإسبانيا (7) 2017-18 إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، سويسرا، تركيا وأوكرانيا (9) 2016-17 إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، إسبانيا وإيطاليا (6) 2015-16 بلجيكا، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، روسيا، هولندا، أوكرانيا، والبرتغال (10) 2014-15 إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، إيطاليا، سويسرا وأوكرانيا (8) 2013-14 إسبانيا، إنجلترا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، تركيا واليونان (8) 2012-13 إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، تركيا، فرنسا، إيطاليا، البرتغال، تركيا وأسكتلندا (9) 2011-12 إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، روسيا، إسبانيا، قبرص، سويسرا (8) 2010-11 إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا، الدانمارك، أوكرانيا (7)

من المتوقع أن تكون هناك بعض التغييرات في المستقبل، حيث كان هناك حديث عن زيادة عدد الأندية التي ستشارك في دوري أبطال أوروبا مع زيادة عدد المباريات، كما تم الإعلان عن أن التأهل إلى نصف نهائي البطولة سيساهم في المشاركة تلقائيًا في بطولة النسخة المقبلة كأمر تحفيزي للأندية الصغيرة على أن تستكمل انطلاقتها المفاجئة كما يحدث في العديد من المرات.

يبدو أن إنشاء بطولة جديدة للأندية من الدرجة الثالثة في ما يعرف باسم "أوروبا كونفيرنس ليج" والتي سبتدأ في 2021 وتعتبر هي المرحلة التالية من عملية إصلاح مسابقة الأندية القارية، وليس معروفًا بعد ما هو الاسم الذي سيُطلق عليها.

من الواضح أن الاتحاد الأوروبي يحاول خلق مساحة لبعض الدوريات المنسية والتي لا تصل أنديتها إلى مراحل خروج المغلوب في مسابقة دوري أبطال أوروبا والذين لن يشاركوا بطبيعة الحال في سوبر ليج، وبالنظر إلى أن تطوير تلك المؤسسة المربحة للغاية في شكل ذات الأذنين، فهو بالقطع سيكون حريصًا على جلب عوائد مادية أكبر.