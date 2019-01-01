محرز: أمم إفريقيا أعادت ثقتي مع مانشستر سيتي

عام مميز للنجم الجزائري

عاد رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، للحديث عن عام 2019 وتتويجه بأمم إفريقيا مع الجزائر وما تبع ذلك من ترشحه لعديد الجوائز الفردية واستعادة مركزه أساسياً في ناديه.

وقاد محرز محاربي الصحراء لرفع البطولة الإفريقية في مصر الصيف الماضي، وعاد للعب دوراً مهماً في تشكيل بيب جوارديولا مع بطل إنجلترا.

وقال محرز مع "سبورت 360": "أريد تكرار ما حدث مجدداً، لهذا نلعب الكرة، الطموح يجب أن يكون حاضراً دائماً وتحاول إعادة النجاحات، أنا في حالة طيبة".

وأضاف: "أمر خاص أن يتم ترشيحي لتلك الجوائز وأن أتواجد بالقائمة النهائية لأفضل 30 لاعب في تصويت الكرة الذهبية، أمر رائع".

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واستمر الجزائري: "عندما عدت لسيتي بيب رحب بي وأثنى على ما قدمته وكان سعيداً بفوزي بأمم إفريقيا، أنا فخور بكوني قائد المنتخب، تلك بلادي وأنا سعيد بتمثيلها".

وواصل: "قدمت كل شيء للفوز بالكأس، نملك فريقاً ومدرباً عظيماً، الفوز بالبطولة أعطاني ثقة كبيرة وأريد نقلها لموسمي مع سيتي، أحتاج للعب فقط حتى أقدم ما هو أفضل".

وختم: "أحاول تكرار ما فعلته مع تشيلسي، كان من أفضل أهدافي على الإطلاق، ولكن الأهم هو فوز الفريق، أريد اللعب دائماً، ولكن الأمر بيد المدرب وأنا أريد المساعدة".

ويلعب مانشستر سيتي أمام ليستر لحساب الجولة الثامنة عشر من البريميرليج بالأسبوع المقبل.