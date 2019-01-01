متى يتم الفصل في حرمان مانشستر سيتي من المشاركة بالأبطال؟

الخطر مستمر على النادي الإنجليزي

قرر الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الانتظار حتى عام 2020، لتحديد مصير مانشستر سيتي من تهمة خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

اليويفا سبق وأن وضع سيتي ضمن لائحة المراقبة الخاصة بالنواحي المالية، بعد وجود اتهامات على النادي الإنجليزي بالتلاعب في قيمة بعض عقود الرعاية.

الإتحاد أجرى اجتماعاً خلال شهر ديسمبر الجاري لمناقشة الموقف، وتم الاستقرار على اتخاذ القرار النهائي في نهاية شهر يناير القادم.

ويأتي ذلك بعد قيام سيتي بالرد على هذا الاتهام، ونفي صحة جميع الأنباء حول وجود تلاعب بملفات الرعاية منذ بداية فتح الملف في مارس الماضي.

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وقام بعدها النادي بتقديم التماس للمحكمة الرياضية الشهر الماضي، من أجل إسقاط التهمة، وهو ما تم رفضه لعدم انتهاء التحقيقات حتى الآن.

يذكر أنه في حالة ثبوت التهمة على مانشستر سيتي، سيتم حرمان الفريق من المشاركة في البطولات الأوروبية الخاضعة للإتحاد سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي لمدة موسم على الأقل بالإضافة لغرامة مالية.