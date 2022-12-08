"البليهي خذلنا وما جدد" .. هل انقلب جمهور الهلال على اللاعب؟

مفاوضات التجديد مع البليهي صداع في رأس الهلاليين

تصدر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في السعودية خلال الساعات الماضية وسم "البليهي خذلنا وما جدد"، في ظل الحديث عن مفاوضات الهلال مع مدافعه علي البليهي، لتجديد عقده.

عقد اللاعب ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وبدأت المفاوضات معه منذ عدة أشهر، لكن الخلاف حول البنود المالية في العقد، حالت دون التحديد حتى هذه اللحظة.

بعض التقارير الصحفية تحدثت عن مبالغة البليهي في مطالبه المالية، إذ يريد تقاضي سبعة ملايين ريال في الموسم الواحد، والبعض الآخر تحدث عن أن الهلال سيدخله في صفقة تبادلية مع الشباب، على أن ينضم مدافع الليوث حسان تمبكتي للزعيم.

وخلف كل ذلك، تصدر الوسم موقع "تويتر"، لكن بالبحث ورائه، تبين دعم جمهور الزعيم للبليهي، معربين عن ثقتهم في تجديد عقده، ليتضح أن منافسي الهلال هم من أطلقوا الوسم، في إطار التلاسن بين الجماهير.

يذكر أن البليهي رد بالأمس، بطريقة غير مباشرة عن قرب رحيله عن الهلال، نافيًا ذلك بطريقته الخاصة. (طالع التفاصيل)