محاولة بائسة من إنتر ميامي لمجاراة العرض السعودي وإقناع ليونيل ميسي

أحمد رفعت
Lionel Messi PSG 2022-23Getty Images
ليونيل ميسيإنتر مياميالهلالانتقالاتباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1دوري روشن السعودي

النادي الأمريكي يحاول إقناع ميسي بالانتقال إلى صفوفه

ما زال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي يحوطه الغموض، في ظل تلقيه عروضًا من المملكة العربية السعودية وأندية أخرى للحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وأعلن كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان أمس الخميس، عن انتهاء علاقة ميسي مع باريس سان جيرمان، حيث سيكون آخر ظهور له بقميصه في مباراة كليرمون بالجولة الأخيرة ضمن منافسات الدوري الفرنسي 2022-23. "اقرأ التفاصيل"

وكشف صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن محاولة تبدو بائسة من جانب إنتر ميامي الأمريكي، لمجاراة العرض السعودي الضخم المقدم لميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميامي عرض على ميسي 50 مليون يورو سنويًا، في عقد مدته 4 سنوات مقبلة، بعد رحل عن باريس سان جيرمان الصيف الجاري.

ويحاول النادي الأمريكي مجاراة العرض المقدم من الهلال، والذي بلغ قيمته حوالي 400 مليون يورو في الموسم الواحد، ولكن ميسي لم يقرر حتى الآن موقفه من العروض المقدمة له.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

796107 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 32%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 6%فيكتور أوسيمين
796107 الأصوات

اختيارات المحررين