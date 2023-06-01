كريستوف جالتييه يعلن قرار ليونيل ميسي النهائي بخصوص مستقبله

مدرب باريس سان جيرمان كشف عن مصير ليونيل ميسي وقراره بشأن مستقبله..

أكد كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي بنهاية الموسم الحالي.

جالتييه أكد أن مباراة باريس سان جيرمان أمام كليرمون في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي 2022-23، والتي ستقام على ملعب "حديقة الأمراء" مساء السبت، ستكون الأخيرة لميسي بقميص فريق العاصمة الفرنسية.

وقال جالتييه خلال المؤتمر الصحفي المخصص للمباراة عن الإصابات التي لحقت بالفريق: "ليونيل ميسي، الذي سيلعب آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان يوم السبت، تواجد في التدريبات، لكن أمسك برقبته طوال المران الذي قضاه بالقرب من كيليان مبابي وماركو فيراتي".

وأضاف مدرب باريس سان جيرمان عن تدريب ميسي: "لقد حظيت بشرف إدارة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ستكون هذه آخر مباراة له في حديقة الأمراء".

وتابع: "يجب أن يتم الترحيب به بأفضل طريقة ممكنة، لقد كان هذا العام عنصرًا مهمًا ومتوفرًا باستمرار، الملاحظات أو الانتقادات بحقه لا أجدها مبررة على الإطلاق".

واختتم جالتييه تصريحاته قائلًا: "عندما يكون لديك موسم مع كأس العالم في المنتصف، وينتهي بك الأمر بتسجيل 21 هدفًا وتقديم 20 تمريرة حاسمة، فهذا يعني أنه قدم خدمة للفريق، لقد كان شرفًا كبيرًا أن أرافقه طوال الموسم ".