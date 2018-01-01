محامي نابولي: الدوري الإيطالي فقد مصداقيته

أحداث مؤسفة في لقاء نابولي أمام إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ماتيا جراسياني، محامي نابولي، أن فريقه سيستأنف قرار إيقاف الثنائي كاليدو كوليبالي ولورينزو إنسيني، وشدد على أن الدوري الإيطالي فقد مصداقيته بسبب الأحداث الأخيرة.

وتعرض اللاعبان للإيقاف لمبارتين من قبل الاتحاد الإيطالي بعد طردهما في لقاء إنتر مساء الأربعاء، والذي شابه هتافات عنصرية بحق المدافع السنغالي.طالع هنا

وقال جراسياني مع راديو "كيس كيس": "سنأخذ وقتنا لدراسة القرار، ولكن سنتحرك سريعاً لاستئناف قرار إنسيني وكذلك كوليبالي فيما يخص تصفيقه للحكم". اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

وأضاف: "كما ذكر المدعي الفدرالي بيكورارو، اللقاء تم مقاطعته بالهتافات والقانون لم يطبق من قبل ماتزوليني، المباراة تعتبر باطلة بسبب الأجواء".

جوارديولا: من المبكر الحديث عن خسارة الدوري الإنجليزي

الجميع يتحدث عن الألقاب بينما ما يهم حقًا هو العمل المبذول 👌

أسطورة منتخب البرازيل يوّضح لماذا ليو هو الأفضل 🔽 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 28, 2018

واستمر المحامي: "رغم أن الهتافات كانت واضحة، استمرت المباراة، لو كان تم التحرك في الشوط الأول لما طلب كوليبالي إيقافها، مصداقية الدوري الإيطالي فُقدت".

وختم: "لقطات سلبية ولا يجب أن تكون الملاعب مسرحاً لتلك الأحداث، كلمات أنشيلوتي مؤثرة، ولكن يجب الحذر لأن إذا غادرنا الملعب ولم يفعل الخصم سنخسر بثلاثية نظيفة".

وأيد لويجي دي ماجيستريس، عمدة نابولي، بالمقابل تصريحات أنشيلوتي في حوار مع راديو "سي آر سي": "اتفق معه، كان يجب إيقاف المباراة لأن لاعبينا فقدوا التركيز، أساند كوليبالي كإنسان قبل أي شيء".

وأتبع: "للأسف العنصري في بلادنا تتقدم ولا تتراجع، والأمر بيد الدولي للسيطرة عليها والرياضة يجب أن تكون مثالاً على التضامن والوحدة، الحكم أخطيء بعدم إيقاف المباراة".

يُذكر أن إنتر عوقب بلعب مبارتين دون جماهير، وثالثة بإغلاق المدرج الشمالي "الكورفا نورد" الخاص بالأولتراس.