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الدوري الإنجليزي الممتاز

جوارديولا: من المبكر الحديث عن خسارة الدوري الإنجليزي

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تعرف على تصريحات المدرب الكتالوني بشأن موسم مانشستر سيتي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّ الصراع على الدوري الإنجليزي لم يتوقف ومن المبكر الحديث عن البطل.

مانشسستر سيتي خسر آخر مباراتين في البريميرليج أمام كريستال بالاس وليستر سيتي ليبتعد عن الصدارة بفارق 7 نقاط.

وقال بيب في تصريحات صحفية: "في يناير وفبراير العام الماضي الجميع كان يقول إن الدوري انتهى ونحن حسمنا اللقب لكنني كنت أصر دائمًا أنّ البريميرليج لايزال في الملعب".

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وتابع: "منذ نحو شهر والجميع يتحدث عن أنّ مواجهة ليفربول في يناير هي من تحدد بطل الدوري الإنجليزي ولكن لدينا العديد من المباريات الأخرى".

وواصل: "في كرة القدم أحيانًا تكسب باستمرار وفترات أخرى تخسر. المهم أن تعرف كيف تتجاوز الأمر. أتذكر أنني حينما كنت في برشلونة تعرضت لأربع هزائم على التوالي".

جوارديولا أكد على ضرورة الاهتمام بمواجهة ساوثامبتون في الجولة المقبلة أكثر من التفكير في لقاء ليفربول.

واختتم: "لا أنسى جودة وقيمة اللاعبين في مانشستر سيتي، الحقيقة أننا خسرنا 3 مرات في آخر 4 مباريات وعلينا إيجاد حل سريع للأمر".

مانشستر سيتي يحل ضيفًا على ساوثامبتون يوم الأحد المقبلة في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول مساء الخميس.

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