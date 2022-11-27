مجرد مباراة .. سكالوني ينتقد أيمار الباكي بعد هدف ميسي!

التوتر يثير الخلافات في دكة بدلاء الأرجنتين

يأمل ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين التقليل من الضغوطات التي يعيشها راقصي التانجو، بعدما انتشرت فيديوهات لمساعده بابلو أيمار تظهره وهو يكافح من أجل حبس دموعه، بعد تسجيل ليونيل ميسي هدف التقدم لألبيسيليستي أمام المكسيك.

منتخب الأرجنتين انتصر على منتخب المكسيك بهدفين دون رد، بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام السعودية بهدفين لهدف، ليحافظ على آماله في عبور دور المجموعات عندما يلاقي بولندا في الجولة الثالثة.

وقال سكالوني معلقًا على لقطة بكاء أيمار: "يجب أن يكون لدينا قدر أكبر من الفطرة السليمة إنها مباراة كرة قدم لا أشاركه الشعور بأنك تلعب شيئًا أكثر من مجرد مباراة كرة قدم".

وأضاف: "علينا تصحيح الأمر أنا لا أشاركه لأنه في كل مرة يتعين عليك لعب مباراة، كان ذلك بمثابة شعور بالارتياح من الصعب جعل الناس يفهمون أن الشمس ستشرق غدًا".

وواصل: "أحاسيس الفرح! انتهت المباراة وهذا كل شيء، غدًا علينا العودة للاستعداد للمباراة القادمة، فترة الفرح قصيرة جدًا يجب أن يكون لديك توازن عندما تفوز وعندما تخسر".

وعن ميسي قال: "يجب أن يستمتع بكأس العالم حتى المشجعون المكسيكيون يستمتعون به مع التواضع الذي يجب أن يكون لديك، لم نقم بأي شيء بعد زلة مثل التي حدثت أمام السعودية لا يمكن أن تحدث".