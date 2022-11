فيديو | دموع الفرحة.. ميسي يبكي مثله الأعلى

متأثرًا بدموعه، ظهر النجم الأرجنتيني المعتزل بابلو أيمار على دكة بدلاء منتخب بلاده وهو متوترًا للغاية ويبكي بالدموع في لقطة درامية للغاية بمباراة فريقه ضد المكسيك.

ظهور أيمار اللافت جاء بعد هدف ليونيل ميسي الرائع في شباك المكسيك، الهدف الذي أعاد آمال منتخب التانجو لمواصلة المشوار في بطولة كأس العالم.

وتواجد أيمار على الدكة بطبيعة الحال، لأنه يعمل مساعدًا مع المدرب ليونيل سكالوني، والتقطته عدسات الكاميرات وهو متأثرًا للغاية بسب هدف مواطنه الذي ضمن بقاء آمال الأرجنتين.

Lionel Messi’s childhood idol Pablo Aimar was in tears on the bench after Messi’s goal against Mexico,such a touching moment.👏 pic.twitter.com/abRO7U3F2j