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فيديو | دموع الفرحة.. ميسي يبكي مثله الأعلى

مازن زكي
مازن زكي
11:16 ص غرينتش+2 27‏/11‏/2022
Messi Aimar
ليلة درامية على الأرجنتين

متأثرًا بدموعه، ظهر النجم الأرجنتيني المعتزل بابلو أيمار على دكة بدلاء منتخب بلاده وهو متوترًا للغاية ويبكي بالدموع في لقطة درامية للغاية بمباراة فريقه ضد المكسيك.

ظهور أيمار اللافت جاء بعد هدف ليونيل ميسي الرائع في شباك المكسيك، الهدف الذي أعاد آمال منتخب التانجو لمواصلة المشوار في بطولة كأس العالم.

وتواجد أيمار على الدكة بطبيعة الحال، لأنه يعمل مساعدًا مع المدرب ليونيل سكالوني، والتقطته عدسات الكاميرات وهو متأثرًا للغاية بسب هدف مواطنه الذي ضمن بقاء آمال الأرجنتين.

اللقطة جلبت تعاطف العديد من الناس، خاصةً وأنها بعد هدف ميسي، الرجل الذي يرى أن أيمار هو مثله الأعلى في كرة القدم، وكان قد صرح بذلك في وقت سابق.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة للأرجنتين ستكون يوم الأربعاء المقبل ضد المنتخب البولندي، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

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