مجددًا.. مانشستر سيتي تحت المجهر بسبب قانون اللعب المالي النظيف!

مسلسل لا ينتهي..

مرة أخرى، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز التحقيق في مدى مخالفة مانشستر سيتي لقانون اللعب المالي النظيف.

جاء هذا بحسب تأكيدات صحيفة "دايلي ميل" والتي لم تكشف في تقريرها عن الأسباب الفعلية وراء اتهام سيتي مجددًا باختراق القانون.

هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي تخضع حسابات النادي السماوي للمراجعة من قبل الهيئات المحلية والقارية المسؤولة.

من قبل، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة كبيرة بقيمة 60 مليون يورو في 2014 على سيتي لمخالفة القواعد، قبل التخفيض في الاستئناف لتصبح 20 مليون فقط.

الواقعة الأخيرة التي لا تنسى كانت إيقاف المشاركة قاريًا لمدة عامين مع غرامة بـ30 مليون يورو، قبل أن تُلغى العقوبة الأولى ويكتفى بغرامة بـ10 ملايين يورو.

الآن لا يعرف أحد ما الذي سيحدث في التحقيقات الجديدة من رابطة البريميرليج، ومدى تأثير ذلك على المشاركات القارية وربما أيضًا لقب الدوري نفسه.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي حسم درع الدوري الإنجليزي عمليًا لهذا الموسم، وأمامه فرصة التتويج بدوري أبطال أوروبا بوجوده في نصف النهائي.