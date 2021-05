أعربت جماهير فريق مانشستر يونايتد عن غضبها بشكل واضح اليوم الأحد أمام ملعب فريقهم أولد ترافورد قبل مواجهة الفريق المنتظرة ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي.

هذه الإحتجاجات أدّت لتأجيل المباراة إلى موعد يحدد لاحقاً بعد إجتماع لإعادة الجدولة في وقت يسمح بذلك.

🚨 Manchester United have released a statement on the postponement of today's Premier League match against Liverpool 👇 #mufc #mujournal pic.twitter.com/MW70onKHmf