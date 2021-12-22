متى يتوقف عن ضرب العارضة؟ ميسي يواصل الظهور المخيب مع باريس

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي ظهوره المخيب مع باريس سان جيرمان، وذلك خلال مباراة نادي العاصمة الفرنسية ضد لوريان، والتي أقيمت مساء الأربعاء لحساب الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان أفلت بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام لوريان، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة حتى الوقت بدل الضائع من شوط المباراة الثاني.

ويبدو أن ميسي لم يتمكن من إيجاد نفسه حتى الآن مع باريس سان جيرمان، حيث واصل الأرجنتيني سلسلة الأداء المخيب، ولم يساعد فريقه على حصد النقاط الثلاث.

ميسي يضرب العارضة من جديد

ويبدو أن القائمين والعارضة هما هدف ميسي في الموسم الحالي، بعد أن ضرب الكرة مرة أخرى في القائم.

وتعد هذه المرة الثامنة في موسم 2021-22 التي يسدد فيها ميسي على القائمين أو العارضة.

والمثير أن هذا ليس العدد الأكبر في تاريخ ميسي الكروي، حيث يعد موسما 2017-18 و2011-12 هما الأكثر بتسديد الكرة 18 مرة على القائمين والعارضة.

ويأتي خلفهما موسم 2018-19 برصيد 14 تسديدة على العارضة، ثم موسم 2014-15 بإجمالي 13 تسديدة على العارضة.

ماذا قدم ميسي أمام لوريان؟

ميسي بدأ مواجهة لوريان أساسيًا ولعب كافة دقائقها، ولمس الكرة 110 مرة خلال اللقاء، وفقد الاستحواذ 21 مرة.

وسدد ميسي الكرة مرتين على المرمى، ومثلهما خارج المرمى، فيما ضربت كرة له العارضة، وأضاع فرصة محققة.

وعلى مستوى المراوغات، فقد تمكن ميسي من إتمام 11 مراوغة من أصل 13 محاولة.

وفيما يتعلق بالتمريرات، فقد تمكن ميسي من إتمام 70 تمريرة من أصل 82 محاولة بنسبة 85%، وقدم كرة مفتاحية واحدة، ولعب ثلاث عرضيات جميعها خاطئة، فيما لعب سبع كرات طويلة بشكل صحيح بنسبة دقة 100%.

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