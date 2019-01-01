متى كانت آخر مرة يغيب ميسي عن افتتاح الدوري الإسباني؟

ميسي لن يتواجد أمام أتلتيك بلباو في الجولة الأولى من الليجا

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

تأكد غياب ليونيل ميسي، هداف برشلونة، عن الجولة الأولى من مباريات الدوري الإسباني مساء اليوم، الجمعة، أمام أتلتيك بلباو في "سان ماميس".

ميسي خرج من القائمة المسافرة لإقليم الباسك كما أنّ المدرب، إيرنستو فالفيردي، أكد أنّه لن يخاطر بمشاركة البرغوث.

وتعد هذه المرة الأولى التي لا يلعب فيها البرغوث أول مباراة لبرشلونة في الليجا منذ موسم 2009-2010 تحت قيادة بيب جوارديولا حينما واجه البلوجرانا فريق سبورتنج خيخون.

وبدأ بيدرو وبويان وزلاتان إبراهيموفيتش المباراة بينما تواجد البولجا على مقاعد الاحتياط وانتصر وقتها النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة من توقيع بويان وكيتا وإبراهيموفيتش.

ولم يلعب ميسي اللقاء بسبب عدم تعافيه من الإصابة في الركبة بصورة نهائية كما أنّه من طلب عدم المشاركة بسبب استعداده لمواجهة البرازيل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بعد 5 أيام فقط من انطلاق الليجا.

🚨 رسميًا 🚨



🔵🔴برشلونة سيبدأ المباراة الافتتاحية بدون ليونيل ميسي 🚫 pic.twitter.com/STvAJwZyUJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 15, 2019

وخلال السنوات الماضية، لعب ميسي 9 مباريات سجل في 7 منها بإجمالي 14 هدفًا كما أحرز هاتريك مرة وثنائية 5 مرات.

وقد يتأثر برشلونة كثيرًا بغياب ميسي خاصة وأنّ مباراة الموسم الماضي على الملعب ذاته انتهت بالتعادل السلبي دون أي أهداف.

جدير بالذكر أنّ ليو لم يسافر مع برشلونة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإصابة وقد يعود أمام ريال بيتيس الأسبوع المقبل.