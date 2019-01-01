الدوري الإسباني الدرجة الأولى - الليجا

رسمياً – برشلونة يواجه أتليتك بلباو بدون ميسي

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البرغوث الأرجنتيني يغيب عن أولى مباريات الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

شهدت قائمة برشلونة، لأولى مباريات الدوري الإسباني، أمام أتليتك بلباو، غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

ويفتتح الفريق الكتالوني، الدوري الإسباني مساء غد الجمعة، ويبدأ رحلته في الدفاع عن لقبه من استاد سان ماميس معقل أتليتك بلباو.

ويعاني ميسي من إصابة عضلية، جعلته يتغيب عن آخر جولات الفريق الودية في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، عندما لعب أمام نابولي.

وشهدت القائمة أيضاً، غياب كلاً من فيدال، وآرتور، بينما تواجد للمرة الأولى الوافد الجديد أنطوان جريزمان بالإضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو.

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