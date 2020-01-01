متوفي ينشر رسالة شكر لميسي على إسعاده في حياته

تأثير كبير للنجم الأرجنتيني

نشر رجل متوفي رسالة شكر لنجم برشلونة ليونيل ميسي بسبب السعادة التي تسبب بها له في حياته حسبما نقلت الصحف الإسبانية.

خوان خوسيه مارينيو، رئيس جمعية صيد المحار في جاليسيا، توفى في الأيام الماضية عن عمر يناهز 64 عاماً بعد صراع مع المرض.

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وأوصى مارينيو عائلته أن تنشر رسالة في أحد الصحف من أجل شكر ليونيل ميسي على ما تسبب به من سعادة له طوال حياته.

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ونشرت العائلة الرسالة في 'La Voz de Galicia' والتي قال فيها إنه يشكر الأرجنتيني على جعله سعيداً في سنواته الأخيرة.

ورغم أن الرسالة نُشرت قبل عدة أيام في صفحة الوفيات بالجريدة، ولكن أعين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية التقطتها ونشرتها.

الجريدة المحلية نفسها تفاخرت بالنعي وخصصت له قسماً خاصاً على موقعها الإلكتروني بعد انتشاره الواسع في الساعات الماضية.

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ويتواجد ميسي حالياً رفقة المنتخب الأرجنتيني الذي يستعد لمواجهة بيرو ضمن تصفيات مونديال 2022.