فورلان: الليجا لن تتأثر برحيل ميسي

هل يرحل الأرجنتيني بنهاية الموسم؟

توقع نجم أتلتيكو مدريد وفياريال السابق دييجو فورلان أن لا يتأثر الدوري الإسباني في حال رحل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الصيف القادم.

وشغل ميسي الجميع الصيف الماضي بعد أن أعلن عن رغبته بمغادرة النادي الكتالوني، قبل أن يتراجع ويقرر البقاء حتى نهاية عقده بحلول يونيو المقبل.

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وقال فورلان مع "ماركا": "لن أقول أن الأمر أشبه بالهدية أن يستمر في الليجا، ولكن من الواضح أن البطولة نمت وتطورت بفضل وجود لاعبين عظماء بمختلف الأندية".

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وأكمل: "الليجا تبقى الليجا، الأندية الأهم وهي التاريخ، سيكون جيداً إذا لم يرحل، ميسي وسواريز لاعبان كبار، ولكن كل الأمور تتغير والليجا تبقى، نتحدث عن 90 عاماً من التاريخ".

وختم: "في النهاية ما سيبقى هي الليجا والأندية، هذا هو الأمر الأهم، النجوم كانوا حاضرين وسيكونوا دوماً".

وقدم ميسي بداية موسم متباينة حتى الجولة الأخيرة، إذ لم يسجل من اللعب المفتوح أو يقدم أي تمريرة حاسمة حتى أنهى صيامه أمام ريال بيتيس.

وارتبط البرغوث الأرجنتيني بعدة أندية على مدار الأشهر الماضية، وعلى رأسها مانشستر سيتي وإنتر.