متوسط ميدان ناستيك يتهم ميسي بسبه ووصفه بالأبله

هل بات قائد برشلونة ليونيل ميسي سريع الغضب لهذه الدرجة؟

كشف خافيير ريبييس لاعب وسط نادي ناستيك الإسباني أن قائد نادي برشلونة ليونيل ميسي قد سبه أثناء المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين ووصفه بالأبله.

في الوقت الحالي يخوض برشلونة مباريات ودية استعدادًا للموسم الجديد، تلك التي بدأت أمام ناستيك منذ يومين وشهدت مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد حل قضيته وعودته للتدريبات.

وبخصوص ذلك، كشف خافيير ريبييس لاعب وسط نادي ناستيك أن ليونيل ميسي قد سبه في مباراة الفريقين بسبب الرقابة اللصيقة التي كان يفرضها عليها خلال المواجهة.

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وقال لاعب وسط ناستيك في تصريحات لبرنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير إن ليونيل ميسي قد قال له خلال المباراة: "ماذا تفعل أيها الأبله؟ لماذا كل هذه التدخلات العنيفة، هل ستستمر في ركلي هكذا طوال المبارا"

وأضاف: "لقد أخبرت ميسي بعدها أنه أفضل لاعب في العالم وأن رقابته هي المهمة الأصعب لأي لاعب يواجهه، لذلك لم تكن هناك طريقة أخرى لإيقافه"

ويبدو أن ميسي بات سريع الغضب حيث أنه تعرض كثيرًا للركل بشكل أعنف وفي مباريات حساسة ولم يعرف عنه ردود الفعل المشابهة إلا في حالات قليلة، البعض ربط ذلك بالأزمة التي حدثت بينه وبين برشلونة مؤخرًا.

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يذكر أن ليونيل ميسي قد أعلن في حوار خاص مع "جول" أنه سيستمر في برشلونة خلال الموسم المقبل ولن يرحل عن الفريق الكتالوني قبل نهاية عقده في يونيو 2021.