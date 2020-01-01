أخبار برشلونة: برشلونة يحاول حل أزمة الهجوم بلاوتارو ويتطلع لبيليرين

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار انتقالات اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020

صفقة جديدة يتمناها برشلونة (محمد صلاح)

رونالد كومان جعل محمد صلاح هدفه الأول في صفقات برشلونة ، حسبما أفادت إكسبريس.

يقترح أن يواجه ليفربول في معركة لاختطاف نجمه، الذي سجل ثلاثية ضد ليدز يوم السبت.

لطالما ارتبط النادي الكتالوني بضم ساديو ماني، لكنهم حولوا انتباههم الآن إلى زميله الملك المصري.

برشلونة ما زال يحاول حل أزمة الهجوم

لم يستسلم برشلونة للتعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، لكن احتمالات إبرام صفقة تتضاءل، وفقًا لماركا.

على الرغم من أن اللاعب يريد القدوم إلى الكامب نو، إلا أن فريقه متمسك بالسعر المطلوب.

واستبعد المدرب الجديد رونالد كومان بالفعل لويس سواريز، مما يمنحه اختيارات أقل للعمل في الهجوم.

برشلونة يفكر في استعارة لاعب آرسنال

يقال إن ظهير آرسنال هيكتور بيليرين ينظر إليه كخيار إعارة من قبل برشلونة ، يُنظر إلى الظهير الأيمن الإسباني كخيار محتمل لحل مشكلة الظهير الأيمن للبلوجرانا.

حاليًا لا يبدو أن النادي الكتالوني ينظر إلى نيلسون سيميدو على أنه الحل لهذه المشكلة.

تابع برشلونة إجراءات بيليرين، وهذه المرة قد يكون على سبيل الإعارة.

لا يستطيع النادي الآن في ظل الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا تحمل تكلفة بيليرين عند تقييمه البالغ 30 مليون يورو، لذا فإن استعارته لموسم مع إمكانية الشراء حتى تتحسن الأوضاع المالية للنادي الكتالوني.

سواريز سيكون في مأزق اذا فشل انتقاله إلى يوفنتوس

يمكن أن يقضي لويس سواريز موسم 2020/21 في المدرجات في الكامب نو إذا لم يحدث انتقاله المقترح إلى يوفنتوس هذا الصيف.

مهاجم ليفربول السابق على وشك الانتقال إلى بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لكن هناك مشكلات مالية يجب معالجتها مع برشلونة قبل أن يتمكن من الرحيل.

وفقًا لـ ESPN، يعتقد سواريز أنه نظرًا لإجباره في النهاية على الخروج من النادي، فيجب تعويضه عن العام الأخير من عقده والذي سيكسبه حوالي 25 مليون يورو.

يرى برشلونة أن أي تعويض يجب أن يكون ضئيلًا نظرًا لكونه على استعداد للسماح لسواريز بالانضمام إلى يوفنتوس مقابل مبلغ رمزي

وكيل أومتيتي يتحدث عن مستقبل اللاعب في برشلونة

تحدث شقيق ووكيل صامويل أومتيتي يانيك عن مستقبل اللاعب الفرنسي في النادي وسط تكهنات بأن برشلونة حريص على التخلص من المدافع.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا قد انخفض حتى الآن في ترتيب مدافعي الكامب نو بحيث يبدو الآن أنه فائض عن المتطلبات.

مشاكل الإصابة المستمرة هي السبب الرئيسي للوضع الحالي لأومتيتي، وقد أوضح يانيك أومتيتي أنه من الممكن أن يرحل قلب الدفاع عن النادي الكتالوني.